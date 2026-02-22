Sortie nature Qui vole la nuit sur l’Argenton Argentonnay
Sortie nature Qui vole la nuit sur l’Argenton
Pont d’Hautibus Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Plan de vol et observation des papillons de nuit dans la Vallée de l’Argenton, site Natura 2000.
Sur inscription. .
Pont d’Hautibus Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 87 31 06 detoursdansleau79@gmail.com
English : Sortie nature Qui vole la nuit sur l’Argenton
