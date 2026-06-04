Théâtre Jouons encore Rue du Pont de Bréchoux Argentonnay

Argentonnay

Théâtre Jouons encore

Rue du Pont de Bréchoux MOUTIERS-SOUS-ARGENTON Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 18:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-16

Seul en scène un comédien nous entraîne dans un tourbillon de mots. Il nous fait revivre de magnifiques textes (Hugo, Molière, Shakespeare, Rostand, Musset, La fontaine, Dumas etc..), passant de la poésie, aux vers, de la comédie aux drames, des classiques. Le comédien se plonge également dans une réflexion sur sa passion, le besoin de jouer vivre à travers les personnages, le besoin de faire vibrer ses cordes et sa palette de sentiments.

S’en suit un mélange de scènes drôles, émouvantes où l’artiste joue avec sa palette émotionnelle, en proie à sa propre réalité et son devenir. Un régisseur débutant mais passionné par le monde de la scène viens y mettre son grain de sable et fait écho à la sensibilité de l’acteur et secouer les rêves de l’acteur.

Le comédien et metteur en scène nantais Pascal Joly, nous livre ici un spectacle intimiste, drôle et émouvant, plein de surprises. .

Rue du Pont de Bréchoux MOUTIERS-SOUS-ARGENTON Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 15 44 01 compagnie.clap@numericable.fr

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English : Théâtre Jouons encore

L’événement Théâtre Jouons encore Argentonnay a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Bocage Bressuirais