La Guinchouette Cabaret d’improvisation musical Le Château de Sanzay Argentonnay

Informations pratiques

Argentonnay

La Guinchouette Cabaret d’improvisation musical

Le Château de Sanzay Château de Sanzay Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:00:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Une chouette soirée d’été s’annonce au château des colporteurs, avec la Guilde de l’Improbable invitée pour l’occasion. Au programme, un repas estival proposé (sur réservation, 10€) dès 19h (fin de service à 21h) et un spectacle en deux temps qui débutera à 20h30. De l’improvisation musicale et de quoi rire toute la soirée.

Tout public et famille, réservation conseillée pour l’entrée et le repas au 05.49.65.22.53. Entrée sur adhésion 7€ ou 20 € par famille. .

Le Château de Sanzay Château de Sanzay Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 22 53 accueil.lacolporteuse@gmail.com

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English : La Guinchouette Cabaret d’improvisation musical

L’événement La Guinchouette Cabaret d’improvisation musical Argentonnay a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Bocage Bressuirais