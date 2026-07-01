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La Guinchouette Cabaret d’improvisation musical Le Château de Sanzay Argentonnay

jeudi 30 juillet 2026 · Le Château de Sanzay · Argentonnay

La Guinchouette Cabaret d’improvisation musical Le Château de Sanzay Argentonnay

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Le Château de Sanzay
Adresse
Château de Sanzay
Ville
79150 Argentonnay
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Argentonnay

La Guinchouette Cabaret d’improvisation musical

Le Château de Sanzay Château de Sanzay Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:00:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Une chouette soirée d’été s’annonce au château des colporteurs, avec la Guilde de l’Improbable invitée pour l’occasion. Au programme, un repas estival proposé (sur réservation, 10€) dès 19h (fin de service à 21h) et un spectacle en deux temps qui débutera à 20h30. De l’improvisation musicale et de quoi rire toute la soirée.
Tout public et famille, réservation conseillée pour l’entrée et le repas au 05.49.65.22.53. Entrée sur adhésion 7€ ou 20 € par famille.   .

Le Château de Sanzay Château de Sanzay Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 22 53  accueil.lacolporteuse@gmail.com

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English : La Guinchouette Cabaret d’improvisation musical

L’événement La Guinchouette Cabaret d’improvisation musical Argentonnay a été mis à jour le 2026-07-14 par OT Bocage Bressuirais

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