Sortie nature Canoë semi-nocturne sur l’Argenton Argentonnay
Sortie nature Canoë semi-nocturne sur l’Argenton Argentonnay jeudi 13 août 2026.
Sortie nature Canoë semi-nocturne sur l’Argenton
Base Détours dans l’eau Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Découverte de la Vallée de l’Argenton, site Natura 2000, en canoë. Pour petits et grands, cette aventure vous invite à une immersion à la tombée de la nuit et à écouter la vie nocturne qui se réveille.
À partir de 6 ans. Sur inscription. .
Base Détours dans l’eau Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 87 31 06 detoursdansleau79@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sortie nature Canoë semi-nocturne sur l’Argenton
L’événement Sortie nature Canoë semi-nocturne sur l’Argenton Argentonnay a été mis à jour le 2026-02-21 par OT Bocage Bressuirais