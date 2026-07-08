Marché des Producteurs de Pays et rue de la gendarmerie Argentonnay
vendredi 7 août 2026 · et rue de la gendarmerie · Argentonnay
Informations pratiques
Argentonnay
Marché des Producteurs de Pays
et rue de la gendarmerie Parking de la salle omnisport Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Marché de Producteurs de Pays à Argentonnay
Rendez-vous cette année sur le parking de la salle omnisport et rue de la gendarmerie pour une soirée conviviale placée sous le signe des produits locaux.
Venez composer votre dîner auprès des producteurs et profiter d’un moment de partage.
La soirée sera animée par Les Échos du Lac en première partie, suivis du groupe Foskifo. .
et rue de la gendarmerie Parking de la salle omnisport Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 70 22
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English : Marché des Producteurs de Pays
L’événement Marché des Producteurs de Pays Argentonnay a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Bocage Bressuirais
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