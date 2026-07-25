UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Argentonnay

Festival de création artistique Sur les rives Argentonnay

samedi 8 août 2026 · Argentonnay

Festival de création artistique Sur les rives Argentonnay

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Base de plein air
Ville
79150 Argentonnay
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Argentonnay

Festival de création artistique Sur les rives

Base de plein air Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :
2026-08-08 2026-08-09

Festival de création artistique, avec au programme randonnée surprise, banquet populaire, un spectacle mêlant professionnel·es et amateurs créé en 5 jours Shakespeare Express .
Buvette et restauration sur place.   .

Base de plein air Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 85 51 56  surlesrives.argenton@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival de création artistique Sur les rives

L’événement Festival de création artistique Sur les rives Argentonnay a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Bocage Bressuirais

À voir aussi à Argentonnay (Deux-Sèvres)