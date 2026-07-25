Informations pratiques

Argentonnay

Festival de création artistique Sur les rives

Base de plein air Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-09

Festival de création artistique, avec au programme randonnée surprise, banquet populaire, un spectacle mêlant professionnel·es et amateurs créé en 5 jours Shakespeare Express .

Buvette et restauration sur place. .

Base de plein air Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 85 51 56 surlesrives.argenton@gmail.com

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English : Festival de création artistique Sur les rives

L’événement Festival de création artistique Sur les rives Argentonnay a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Bocage Bressuirais