Festival de création artistique Sur les rives Argentonnay
samedi 8 août 2026 · Argentonnay
Informations pratiques
Argentonnay
Festival de création artistique Sur les rives
Base de plein air Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08 22:00:00
Date(s) :
2026-08-08 2026-08-09
Festival de création artistique, avec au programme randonnée surprise, banquet populaire, un spectacle mêlant professionnel·es et amateurs créé en 5 jours Shakespeare Express .
Buvette et restauration sur place. .
Base de plein air Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 85 51 56 surlesrives.argenton@gmail.com
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English : Festival de création artistique Sur les rives
L’événement Festival de création artistique Sur les rives Argentonnay a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Bocage Bressuirais
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