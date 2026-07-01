Grifférus en fête Moutiers-sous-Argenton Argentonnay
dimanche 26 juillet 2026 · Moutiers-sous-Argenton · Argentonnay
Informations pratiques
Argentonnay
Grifférus en fête
Moutiers-sous-Argenton Grifférus Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 08:30:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Randonnée pédestre gourmande de 9 et 13 km (6 €/personne)
Repas et restauration sur place.
Après-midi palets (10 € la doublette), jeux de société, structure gonflable, poney, canoë. .
Moutiers-sous-Argenton Grifférus Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 78 94 85 cdf.moutierssousargenton@gmail.com
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English : Grifférus en fête
L’événement Grifférus en fête Argentonnay a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Bocage Bressuirais
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