Sortie nature Canoë, traces et indices sur l’Argenton Argentonnay

Sortie nature Canoë, traces et indices sur l’Argenton

Base Détours dans l’eau Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-08-12

Découverte de l’Argenton, site Natura 2000, en canoë. Pour petits et grands, cette aventure vous invite à l’observation des traces et indices. Et qu’en est-il du retour de la loutre et du castor ?

À partir de 6 ans. Sur inscription. .

Base Détours dans l’eau Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 87 31 06 detoursdansleau79@gmail.com

