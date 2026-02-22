Sortie nature Canoë, traces et indices sur l’Argenton Argentonnay
Base Détours dans l’eau Argentonnay Deux-Sèvres
Découverte de l’Argenton, site Natura 2000, en canoë. Pour petits et grands, cette aventure vous invite à l’observation des traces et indices. Et qu’en est-il du retour de la loutre et du castor ?
À partir de 6 ans. Sur inscription. .
Base Détours dans l’eau Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 87 31 06 detoursdansleau79@gmail.com
