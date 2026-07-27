Club Pamela STEREOLUX Nantes
jeudi 17 septembre 2026 · STEREOLUX · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 20:30 – 23:30
Gratuit : non Prévente : 20€ | Carte Stereolux : 15€ | Abonné·e partenaire : 15€
À l’occasion de ses 15 ans, Stereolux offre une carte blanche à Pamela. Duo franco-britannique formé par Sam Sprent et Simon Quénéa, qui mise sur la spontanéité pour créer une musique brute et instinctive. Leur premier EP LIVE. SHIFT. DREAM. incarne une énergie urgente et vibrante, mêlant dance, indie rock et britpop. Co-produit avec Pierre Cheguillaume (Zaho de Sagazan), le projet puise ses influences entre LCD Soundsystem, The Cure et Soulwax. Révélant toute sa puissance sur scène, PAMELA s’impose comme un projet intense et prometteur, porté par une forte identité live. Une soirée spéciale où de nombreux artistes gravitants autour du duo seront invités, des concerts, des dj sets et performances pour danser de 20h à 2h du matin. Le Club Pamela sera ouvert le 17 septembre prochain. Et pas besoin d’être membre privé pour y participer ! Avec : Green Line Marching band, Crenoka, Alexis Delong, Silly Boy Blue, Dugars, le club Ouin Ouin : Etienne Quenea, Mackenzie Leighton & Rooki…
STEREOLUX Nantes 44200
http://stereolux.org/club-pamela-17092026-1830
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