Club Robot, Bibliothèque Triangle, Rennes

Club Robot 22 avril – 17 juin, certains mercredis Bibliothèque Triangle Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T17:30:00+02:00

Tous les mois, les robots pédagogiques ouvrent les portes du codage aux ados en quête de défis et aux familles pour des temps d’apprentissage parent-enfant agréables.

Enfants & ados à partir de 6 ans

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 93 http://bibliotheques.rennes.fr

Fabrication, programmation et robotique

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