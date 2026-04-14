Club Robot, Bibliothèque Triangle, Rennes
Club Robot, Bibliothèque Triangle, Rennes mercredi 22 avril 2026.
Club Robot 22 avril – 17 juin, certains mercredis Bibliothèque Triangle Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-22T15:00:00+02:00 – 2026-04-22T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T17:30:00+02:00
Tous les mois, les robots pédagogiques ouvrent les portes du codage aux ados en quête de défis et aux familles pour des temps d’apprentissage parent-enfant agréables.
Enfants & ados à partir de 6 ans
Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Rennes 35200 Le Blosne Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 93 http://bibliotheques.rennes.fr
Fabrication, programmation et robotique
Freepik
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- UN MOJITO AVANT LE PRINCE CHARMANT COMEDIE DE RENNES Rennes 15 avril 2026
- Journée de dépannage électronique et informatique La Ferme de la Harpe Rennes 15 avril 2026
- Journée de dépannage électronique et informatique, La Ferme de la Harpe, Rennes 15 avril 2026
- Atelier d’éveil à la nature Maison de quartier La Bellangerais Rennes 15 avril 2026
- À Pâques, résolvez une enquête dans le centre historique de Rennes Place de la Mairie Rennes 15 avril 2026