Club Sandwich, une soirée jazz festif, MAAP, Périgueux
Club Sandwich, une soirée jazz festif, MAAP, Périgueux samedi 23 mai 2026.
Club Sandwich, une soirée jazz festif Samedi 23 mai, 22h30 MAAP Dordogne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:45:00+02:00
Fin : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:45:00+02:00
Ce rythme, cette mélodie… Laissez-vous emporter par le jazz festif de Club Sandwich !
MAAP 22 Cr Tourny, 24000 Périgueux, France Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553064070 https://www.perigueux-maap.fr Le MAAP, musée encyclopédique, est issu de la fusion en 1895 de deux musées, le musée départemental d’archéologie fondé en 1835 et le musée municipal des beaux-arts créé en 1857. Il présente des objets remarquables et des œuvres issues des collectionneurs, provenant de la région.
Ce rythme, cette mélodie… Laissez-vous emporter par le jazz festif de Club Sandwich !
©Ville de Périgueux / MAAP
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