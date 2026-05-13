Club Sandwich, une soirée jazz festif, MAAP, Périgueux

Club Sandwich, une soirée jazz festif Samedi 23 mai, 22h30 MAAP Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:45:00+02:00

Ce rythme, cette mélodie… Laissez-vous emporter par le jazz festif de Club Sandwich !

MAAP 22 Cr Tourny, 24000 Périgueux, France Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553064070 https://www.perigueux-maap.fr Le MAAP, musée encyclopédique, est issu de la fusion en 1895 de deux musées, le musée départemental d’archéologie fondé en 1835 et le musée municipal des beaux-arts créé en 1857. Il présente des objets remarquables et des œuvres issues des collectionneurs, provenant de la région.

Ce rythme, cette mélodie… Laissez-vous emporter par le jazz festif de Club Sandwich !

©Ville de Périgueux / MAAP