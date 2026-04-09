CLUB SAUVAGE invite SUERTE + MACHWAP Canal Barboteur Paris

Pour cette édition, nous avons le plaisir d’accueillir SUERTE, DJ et productrice venue tout droit de Barcelone, ainsi que Machwap, DJ et co-créatrice des festivals L’Ode Mère et Vibrason.

Rendez-vous vendredi 10 avril, de 18h à minuit, pour partager ce premier chapitre de la saison avec nous.

Les artistes

SUERTE

DJ et productrice naviguant entre techno et trance, SUERTE transmet une énergie intense au public. Ses dernières productions sont sorties sur des labels remarqués tels que Matière.

Machwap

DJ et co-créatrice des festivals L’Ode Mère et Vibrason, Machwap est une diggeuse passionnée, en quête d’atmosphères mystérieuses et envoûtantes, aussi bien en podcast que sur le dancefloor.

Club Sauvage Crew

Angie, Babe et Christie feront également partie de l’équipage pour vous faire voyager.

Sur l’intégralité de nos événements, en plus d’une programmation musicale et d’une ambiance électrique, retrouvez au Barboteur des jeux, des espaces chill et un bar avec de quoi vous restaurer et vous rafraîchir.

Le Barboteur est un lieu inclusif où mixité et bienveillance sont maîtres mots. Aucun comportement violent, raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou ne respectant pas le consentement ne sera toléré. Notre équipe et nos agents de sécurité sont à l’écoute et prêts à agir au moindre problème.

Infos pratiques

Le Millénaire — 19 quai du Lot, 75019 Paris

Vendredi 10 avril

Ⓜ️ Métro L7 — Corentin Cariou / Porte de la Villette

Tram T3b — Canal Saint-Denis

⏰ 18h — 00h

Restauration sur place

Entrée libre et gratuite

@taylen.design

Pour lancer la saison estivale, Club Sauvage vous donne rendez-vous pour son premier événement de l’année en format Open Air au Canal Barboteur.

Pour célébrer l’arrivée du printemps, quoi de mieux qu’une soirée aux multiples couleurs musicales et aux styles variés ? Une montée progressive en intensité pour faire grimper la température au fil de la nuit.

Le vendredi 10 avril 2026

de 18h00 à 00h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-10T21:00:00+02:00

fin : 2026-04-10T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-10T18:00:00+02:00_2026-04-10T00:00:00+02:00

Canal Barboteur 19 quai du lot 75019 Paris

https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/canalbarboteur/?locale=fr_FR



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