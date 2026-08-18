Club Tropicalia : Urban Tropical vibes Party Latino, Afro, Caribbean, Brazil BIZZ’ART Paris
samedi 22 août 2026 · BIZZ'ART · Paris
Informations pratiques
Une nuit pour voyager entre les Caraïbes, le Brésil, l’Amérique latine et l’Afrique, portée par les meilleurs sons du moment et des classiques. Prépare-toi à vibrer sur un cocktail explosif de Reggaeton, Afro Vibes, Dancehall, Shatta, Baile Funk, Zouk, Salsa, Kompa et bien plus encore.
Un dancefloor en feu, un sound system puissant et une ambiance 100% ensoleillée jusqu’au bout de la nuit.
Todos a bailar tropical lovers !! Ramène ta crew et rejoins-nous pour une noche muy caliente où l’on danse sans frontières jusqu’au lever du soleil.
Line up :
- SPARK (Shatta & Urban Tropical )
- GHOST NEBULA (Afro & Future Tropical)
- GROOVALIZACION DJs (Latino/Brazil/Caribbean/Afro)
- DJ CUCURUCHO (Latino & Tropical vibes)
La fiesta tropical la plus caliente de Paname est de retour et s’installe au club plus cosy du Canal St-Martin aka le Bizz’Art !
Le vendredi 21 août 2026
de 23h00 à 05h00
payant
De 8 à 15 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-22T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-22T08:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-21T23:00:00+02:00_2026-08-21T05:00:00+02:00
BIZZ’ART 167 Quai de Valmy 75010 Avec ses airs de loft new yorkais, le Bizz’Art est devenu LE lieu incontournable des amateurs de Musiques Soul à Paris.
Que ce soit pour dîner en musique, pour assister aux concerts, pour siroter un verre au bar, pour danser sur les mix des Dj’s toute la nuit, ou pour faire tout cela à la fois…Notre équipe sera ravie de vous accueillir !Paris
https://www.facebook.com/events/1114384791545010/
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