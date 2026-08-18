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Club Tropicalia : Urban Tropical vibes Party Latino, Afro, Caribbean, Brazil BIZZ’ART Paris

samedi 22 août 2026 · BIZZ'ART · Paris

Club Tropicalia : Urban Tropical vibes Party Latino, Afro, Caribbean, Brazil BIZZ’ART Paris

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Lieu
BIZZ'ART
Adresse
167 Quai de Valmy
Ville
75010 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">De 8 à 15 euros.</p>

Une nuit pour voyager entre les Caraïbes, le Brésil, l’Amérique latine et l’Afrique, portée par les meilleurs sons du moment et des classiques. Prépare-toi à vibrer sur un cocktail explosif de Reggaeton, Afro Vibes, Dancehall, Shatta, Baile Funk, Zouk, Salsa, Kompa et bien plus encore.

Un dancefloor en feu, un sound system puissant et une ambiance 100% ensoleillée jusqu’au bout de la nuit.

Todos a bailar tropical lovers !! Ramène ta crew et rejoins-nous pour une noche muy caliente où l’on danse sans frontières jusqu’au lever du soleil.

Line up :

  • SPARK (Shatta & Urban Tropical )
  • GHOST NEBULA (Afro & Future Tropical)
  • GROOVALIZACION DJs (Latino/Brazil/Caribbean/Afro)
  • DJ CUCURUCHO (Latino & Tropical vibes)

La fiesta tropical la plus caliente de Paname est de retour et s’installe au club plus cosy du Canal St-Martin aka le Bizz’Art !
Le vendredi 21 août 2026
de 23h00 à 05h00
payant

De 8 à 15 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-08-22T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-22T08:00:00+02:00
Date(s) : 2026-08-21T23:00:00+02:00_2026-08-21T05:00:00+02:00

BIZZ’ART 167 Quai de Valmy  75010 Avec ses airs de loft new yorkais, le Bizz’Art est devenu LE lieu incontournable des amateurs de Musiques Soul à Paris.
Que ce soit pour dîner en musique, pour assister aux concerts, pour siroter un verre au bar, pour danser sur les mix des Dj’s toute la nuit, ou pour faire tout cela à la fois…Notre équipe sera ravie de vous accueillir !Paris
https://www.facebook.com/events/1114384791545010/


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