Club Tropicalia : Urban Tropical vibes Party Latino, Afro, Caribbean, Brazil Punk Paradise Paris dimanche 12 avril 2026.
Club Tropicalia revient au Punk Paradise ! Rendez-vous pour voyager vers les sonorités urbaines et calientes des Caraïbes, le Brésil, l’Amérique Latine et l’Afrique pour transpirer jusqu’à l’aube avec #urbanlatino, #afrovibes, #bailefunk, #shatta, #dancehall, ou #reggaeton sans oublier #salsa, #zouk ou #kompa au menu entre classiques et nouveautés !
Line up :
- DJ CUCURUCHO (Tropical vibes)
- DJ GHOST NEBULA (Urban Tropical & Amapiano)
- GROOVALIZACION DJs (Latino/Brazil/Caribbean/Afro)
Clubbing Latino, Afro vibes, Reggaeton, Caribbean, Baile, Brazil au Punk Paradise de 23h à l’aube à Paris 11 !
Le samedi 11 avril 2026
de 23h00 à 05h00
payant
De 9 à 12 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Punk Paradise 44, rue de la Folie Méricourt 75011 Paris
https://www.facebook.com/events/886630584419683
Afficher la carte du lieu Punk Paradise et trouvez le meilleur itinéraire
