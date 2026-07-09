Informations pratiques

Munster

Club Vosgien Autour du Markstein

Place de la Gare Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-15 08:00:00

fin : 2026-10-15 16:00:00

Date(s) :

2026-10-15

5 heures de marche, 14 km, 350 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur).

Jeudi 15 octobre 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée AUTOUR DU MARKSTEIN. Belle randonnée entre chaumes, forêts et cols offrant à plusieurs reprises des panoramas magnifiques sur les sommets des Hautes Vosges.

Départ à 8 heures place de la Gare à Munster en covoiturage, repas tiré du sac. 5 heures de marche, 14 km, 350 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Inscription souhaitée avant le 13 octobre auprès du guide Jean-Daniel CHAPOT tel 07 85 58 79 22 jean-daniel.chapot@orange.fr

Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .

Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 7 85 58 79 22 jean-daniel.chapot@orange.fr

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English :

5-hour hike, 14 km, 350 m elevation gain, difficulty level 3/5 (hiker).

L’événement Club Vosgien Autour du Markstein Munster a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme de la vallée de Munster