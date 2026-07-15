Club vosgien La Bresse Munster
mercredi 21 octobre 2026 · Munster
Informations pratiques
Munster
Club vosgien La Bresse
Place du Marché Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-10-21 08:30:00
fin : 2026-10-21 18:00:00
Date(s) :
2026-10-21
6 heures de marche, 17 km, 870 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur).
Mercredi 21 octobre 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée à LA BRESSE. Belle boucle par le col du Brabant, le collet Mansuy, la roche du lac et le lac des Corbeaux, l’étang de Sèchemer et la roche Beuty.
Départ à 8 h 30 place de la Gare à Munster en covoiturage (4€ par personne), repas tiré du sac. 6 heures de marche, 17 km, 870 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Guide Jean-Marc PAULI tel 06 88 76 96 76 jean-marc.pauli@sfr.fr
Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .
Place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 88 76 96 76 jean-marc.pauli@sfr.fr
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English :
6-hour hike, 17 km, 870 m elevation gain, difficulty level 3/5 (hiker).
L’événement Club vosgien La Bresse Munster a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de la vallée de Munster
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