Informations pratiques

Munster

Club vosgien La Bresse

Place du Marché Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-10-21 08:30:00

fin : 2026-10-21 18:00:00

Date(s) :

2026-10-21

6 heures de marche, 17 km, 870 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur).

Mercredi 21 octobre 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée à LA BRESSE. Belle boucle par le col du Brabant, le collet Mansuy, la roche du lac et le lac des Corbeaux, l’étang de Sèchemer et la roche Beuty.

Départ à 8 h 30 place de la Gare à Munster en covoiturage (4€ par personne), repas tiré du sac. 6 heures de marche, 17 km, 870 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Guide Jean-Marc PAULI tel 06 88 76 96 76 jean-marc.pauli@sfr.fr

Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .

Place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 88 76 96 76 jean-marc.pauli@sfr.fr

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English :

6-hour hike, 17 km, 870 m elevation gain, difficulty level 3/5 (hiker).

L’événement Club vosgien La Bresse Munster a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de la vallée de Munster