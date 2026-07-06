Informations pratiques

Munster

Club vosgien Le Donon

Place de la Gare Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 08:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

7 heures de marche, 18 km, 780 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur).

Dimanche 20 septembre 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée vers LE DONON. Le Massif du Donon constitue le point culminant des basses-Vosges, à la jonction des provinces alsacienne et lorraine. Dès la préhistoire, parce qu’il est visible de loin, on lui attribue un caractère sacré. Sous Napoléon III, un pastiche réussi de temple antique vint couronner le sommet.

Départ à 8 heures place de la Gare à Munster en covoiturage, repas tiré du sac. 7 heures de marche, 18 km, 780 m de dénivelé, difficulté 3/5 (randonneur). Inscription obligatoire auprès du guide Christian BROBECKER tel 06 82 37 84 57 christian-brobecker@bbox.fr

Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .

Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 82 37 84 57 christian-brobecker@bbox.fr

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English :

7-hour hike, 18 km, 780 m elevation gain, difficulty level 3/5 (hiker).

L’événement Club vosgien Le Donon Munster a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de la vallée de Munster