Club vosgien Le sentier des plantes sauvages Munster
dimanche 4 octobre 2026 · Munster
Informations pratiques
Munster
Club vosgien Le sentier des plantes sauvages
Place du Marché Munster Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04 14:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-04
2 heures de marche, 6 km, 180 m de dénivelé, facile (1/5).
Dimanche 4 octobre 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une balade sur LE SENTIER DES PLANTES SAUVAGES. Vous découvrirez 40 panneaux illustrant les plantes de notre Vallée, ainsi que des légendes locales, dans un sentier forestier sur les communes de Munster et Eschbach.
Départ à 14 heures place de la Gare à Munster en covoiturage, 2 heures de marche, 6 km, 180 m de dénivelé, facile (1/5). Guide Jacques BOULANGER tel 03 89 77 13 63 jacques.boulanger3@wanadoo.fr
Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .
Place du Marché Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 13 63 jacques.boulanger3@wanadoo.fr
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English :
2-hour hike, 6 km, 180 m elevation gain, easy (1/5).
L’événement Club vosgien Le sentier des plantes sauvages Munster a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de la vallée de Munster
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