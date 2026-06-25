Cluedo Géant La tour Della Rovere Notre Dame Hautefage-la-Tour

Informations pratiques

Hautefage-la-Tour

Cluedo Géant La tour Della Rovere

Notre Dame Eglise Notre Dame Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 18:30:00

fin : 2026-08-04 20:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Un air de Renaissance souffle à Hautefage-la-Tour l’évêque italien Antonio Della Rovere reçoit des artistes dans sa tour d’un style architectural nouveau et raffiné. Les réjouissances coupent court quand l’artiste-peintre Giuseppe Rossi est retrouvé tué à coups de pierre. Apportez votre aide à l’évêque pour démasquer le meurtrier et révéler son mobile !

Réservation obligatoire (nombre de places limité). .

Notre Dame Eglise Notre Dame Hautefage-la-Tour 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

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English : Cluedo Géant La tour Della Rovere

L’événement Cluedo Géant La tour Della Rovere Hautefage-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne