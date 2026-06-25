Cluedo Géant La tour Della Rovere Notre Dame Hautefage-la-Tour
mardi 4 août 2026 · Notre Dame · Hautefage-la-Tour
Informations pratiques
Hautefage-la-Tour
Cluedo Géant La tour Della Rovere
Notre Dame Eglise Notre Dame Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 18:30:00
fin : 2026-08-04 20:30:00
Date(s) :
2026-08-04
Un air de Renaissance souffle à Hautefage-la-Tour l’évêque italien Antonio Della Rovere reçoit des artistes dans sa tour d’un style architectural nouveau et raffiné. Les réjouissances coupent court quand l’artiste-peintre Giuseppe Rossi est retrouvé tué à coups de pierre. Apportez votre aide à l’évêque pour démasquer le meurtrier et révéler son mobile !
Réservation obligatoire (nombre de places limité). .
Notre Dame Eglise Notre Dame Hautefage-la-Tour 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr
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English : Cluedo Géant La tour Della Rovere
L’événement Cluedo Géant La tour Della Rovere Hautefage-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne
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