AGENDA · Hautefage-la-Tour
Fête nationale de Thézac salle des fêtes Hautefage-la-Tour
lundi 13 juillet 2026 · salle des fêtes · Hautefage-la-Tour
Informations pratiques
Hautefage-la-Tour
Fête nationale de Thézac
salle des fêtes 285 D103 Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 01:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Repas
Feu d’artifice
Bal .
salle des fêtes 285 D103 Hautefage-la-Tour 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 18 64 92
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English : Fête nationale de Thézac
L’événement Fête nationale de Thézac Hautefage-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée du Lot et Garonne
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