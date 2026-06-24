Fête nationale de Thézac salle des fêtes Hautefage-la-Tour

Informations pratiques

Hautefage-la-Tour

Fête nationale de Thézac

salle des fêtes 285 D103 Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13 01:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Repas

Feu d’artifice

Bal .

salle des fêtes 285 D103 Hautefage-la-Tour 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 18 64 92

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English : Fête nationale de Thézac

L’événement Fête nationale de Thézac Hautefage-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée du Lot et Garonne