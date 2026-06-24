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AGENDA · Hautefage-la-Tour

Fête nationale de Thézac salle des fêtes Hautefage-la-Tour

lundi 13 juillet 2026 · salle des fêtes · Hautefage-la-Tour

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
salle des fêtes
Adresse
285 D103
Ville
47340 Hautefage-la-Tour
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Hautefage-la-Tour

Fête nationale de Thézac

salle des fêtes 285 D103 Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13 01:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Repas
Feu d’artifice
Bal   .

salle des fêtes 285 D103 Hautefage-la-Tour 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 18 64 92 

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English : Fête nationale de Thézac

L’événement Fête nationale de Thézac Hautefage-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Vallée du Lot et Garonne

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