Cluedo théâtral « Gare et châtiments », Le Wagon, Saint-Denis

Informations pratiques

Cluedo théâtral « Gare et châtiments » Vendredi 18 septembre, 20h00 Le Wagon Seine-Saint-Denis

Adulte : 5 euros ; Moins de 25 ans : 2 euros.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T22:00:00+02:00

Un crime a été commis dans une gare… Qui est le coupable ? Pourquoi ? Comment ? Ce cluedo théâtral, proposé par la troupe de théâtre des étudiants du CROUS de Paris, vous donnera peut-être la réponse… Mise en scène : Louis Tréhard.

Buvette et petite restauration possible sur place. Paiement en espèces.

Le Wagon 15 bis avenue Jean-Moulin 93200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis Île-de-France 0784401997 https://www.facebook.com/LesDionysiaques https://www.facebook.com/LesDionysiaques [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/les-dionysiaques/evenements/cluedo-theatral-gare-et-chatiments »}] 1ère voiture-restaurant (1966) du Capitole, 1er train à grande vitesse français. Label « Patrimoine d’intérêt régional ». Restaurant d’insertion de la Protection judiciaire de la jeunesse de 1992 à 2008. Racheté en 2021 par l’association « Les Dionysiaques » qui organise des évènements culturels avant une réhabilitation en café-restaurant culturel. Métro 13 Basilique ou Université

Un crime a été commis dans une gare… Qui est le coupable ? Ce cluedo théâtral, proposé par la troupe de théâtre des étudiants du CROUS de Paris, vous donnera peut-être la réponse…

© Louis Tréhard