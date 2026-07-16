CO-PLATEAU : KULTURR ET HLD + première partie, Le Douze, Cergy

Informations pratiques

CO-PLATEAU : KULTURR ET HLD + première partie Samedi 21 novembre, 20h30 Le Douze Val-d’Oise

20/15/10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-21T20:30:00+01:00 – 2026-11-21T23:30:00+01:00

Fin : 2026-11-21T20:30:00+01:00 – 2026-11-21T23:30:00+01:00

Kulturr

À seulement 24 ans, Kulturr s’impose comme l’une des étoiles montantes de la musique urbaine. Avec des titres comme « Busy » et « Jojo », il a conquis le cœur du public grâce à son style unique et percutant. Inspiré par son vécu et ses origines (angolaise et congolaise), son rap puise ses influences dans la musique africaine . Ses titres aux sonorités dansantes et mélodieuses mélangent habilement rap, R&B et sonorités afro. Fort du succès de son EP « HOPE : Ayé » (déjà plus de 30M de streams), Kulturr revient avec le single « Mieux en mieux » et la parution de son nouvel EP “HOPE : Imany”, disponible depuis le 12 Décembre 2025 (inclus les featurings avec Franglish, Bilouki .)

HLD

HLD est un rappeur originaire de Clamart qui s’impose comme une figure montante de la scène street. Révélé après le confinement grâce à ses freestyles SEKLENLAND, il attire rapidement l’attention du public et des médias.

Avec deux albums à son actif, dont DROGUE 2 sorti en 2025, il affirme un style efficace, brut et sans concession, porté par des collaborations marquantes et des titres percutants.

Sur scène, HLD confirme son ascension avec des concerts énergiques et déjà plusieurs dates sold out à travers la France.

+ première partie

Informations pratiques

Spectacle en configuration debout

Ouverture des portes à 19h30

Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit uniquement à partir de 19h.

Les soirs de spectacle Le Douze Café propose un espace bar et petite restauration.

Le Douze 12, allée des petits pains, Cergy, France, 95800 Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 33 32 12 https://ledouze.cergy.fr/ https://www.facebook.com/ledouze.cergy/?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://ledouze.cergy.fr/evenement/kulturr-hld-premiere-partie/ »}] RER A Gare de Cergy St-Christophe En voiture : A15 – sortie 12 Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit les soirs de spectacle

Dans le cadre de Génération(s) en partenariat avec Points Communs, le Douze propose une soirée co-plateau avec Kulturr et HLD.

©VirginieCherie ©TomMenetrey