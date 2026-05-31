Co-programmation Méditerranéenne – Festival Bruits Roses, MucemLab, Marseille
Co-programmation Méditerranéenne – Festival Bruits Roses, MucemLab, Marseille vendredi 9 octobre 2026.
Co-programmation Méditerranéenne – Festival Bruits Roses Vendredi 9 octobre, 14h00 MucemLab Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-09T14:00:00+02:00 – 2026-10-09T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-09T14:00:00+02:00 – 2026-10-09T17:00:00+02:00
Dans le cadre du festival Bruits Roses (9-12 octobre 2026), une proposition artistique imaginée collectivement par des créateur·ices et professionnel·les venu·es du Maroc, d’Espagne, de Tunisie et de Grèce.
Une programmation co-construite qui mettra en dialogue des œuvres sonores, des langues et des récits qui racontent la Méditerranée d’aujourd’hui. À travers cette co-curation, chaque participant·e fera entendre son regard, dans une volonté de partager avec le public la richesse et la diversité des scènes sonores méditerranéennes.
Plus d’informations à venir
MucemLab 201 Quai du Port 13002 Marseille Marseille 13002 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Dans le cadre du festival Bruits Roses (9-12 octobre 2026), une proposition artistique imaginée collectivement par des créateur·ices et professionnel·les venu·es du Maroc, d’Espagne, de Tunisie et de…
©Studio Akakir
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