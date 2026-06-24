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Cochon d’Inde ESPACE DES ARTS Chalon-sur-Saône

Cochon d’Inde ESPACE DES ARTS Chalon-sur-Saône jeudi 29 octobre 2026.

Lieu
ESPACE DES ARTS
Adresse
5B Avenue Nicéphore Niépce
Ville
71100 Chalon-sur-Saône
Département
Saône-et-Loire
Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
39 39 69 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Chalon-sur-Saône

Cochon d’Inde

ESPACE DES ARTS 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 39 – 39 – 69 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 20:00:00
fin : 2026-10-29 21:30:00

Date(s) :
2026-10-29

Arnaud Ducret dans la comédie culte Cochons d’Inde !
Avec Arnaud Ducret, Maxime d’Aboville, Emmanuelle Bougerol, Frédérique Cantrel, Oudesh Hoop
Décors Jean Haas Lumière Jean-Pascal Pracht Costumes Jean-Daniel Vuillermoz Musique Pierre Tirmont Assistante à la mise en scène Elena Terenteva
Alain Kraft, un bourgeois de cinquante ans d’origine modeste, vient effectuer un retrait d’espèces à sa banque. Mais la nouvelle direction indienne de l’établissement lui a bloqué son compte et refuse de le laisser partir, l’accusant d’avoir enfreint la loi en s’étant enrichi et en ayant changé de caste …   .

ESPACE DES ARTS 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Cochon d’Inde

L’événement Cochon d’Inde Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-24 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I

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