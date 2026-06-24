Cochon d’Inde ESPACE DES ARTS Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-Saône

Cochon d’Inde

ESPACE DES ARTS 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 39 – 39 – 69 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 20:00:00

fin : 2026-10-29 21:30:00

Date(s) :

2026-10-29

Arnaud Ducret dans la comédie culte Cochons d’Inde !

Avec Arnaud Ducret, Maxime d’Aboville, Emmanuelle Bougerol, Frédérique Cantrel, Oudesh Hoop

Décors Jean Haas Lumière Jean-Pascal Pracht Costumes Jean-Daniel Vuillermoz Musique Pierre Tirmont Assistante à la mise en scène Elena Terenteva

Alain Kraft, un bourgeois de cinquante ans d’origine modeste, vient effectuer un retrait d’espèces à sa banque. Mais la nouvelle direction indienne de l’établissement lui a bloqué son compte et refuse de le laisser partir, l’accusant d’avoir enfreint la loi en s’étant enrichi et en ayant changé de caste … .

ESPACE DES ARTS 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Cochon d’Inde

L’événement Cochon d’Inde Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-24 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I