Cochon d’Inde ESPACE DES ARTS Chalon-sur-Saône
Cochon d’Inde ESPACE DES ARTS Chalon-sur-Saône jeudi 29 octobre 2026.
Chalon-sur-Saône
Cochon d’Inde
ESPACE DES ARTS 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : 39 – 39 – 69 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 20:00:00
fin : 2026-10-29 21:30:00
Date(s) :
2026-10-29
Arnaud Ducret dans la comédie culte Cochons d’Inde !
Avec Arnaud Ducret, Maxime d’Aboville, Emmanuelle Bougerol, Frédérique Cantrel, Oudesh Hoop
Décors Jean Haas Lumière Jean-Pascal Pracht Costumes Jean-Daniel Vuillermoz Musique Pierre Tirmont Assistante à la mise en scène Elena Terenteva
Alain Kraft, un bourgeois de cinquante ans d’origine modeste, vient effectuer un retrait d’espèces à sa banque. Mais la nouvelle direction indienne de l’établissement lui a bloqué son compte et refuse de le laisser partir, l’accusant d’avoir enfreint la loi en s’étant enrichi et en ayant changé de caste … .
ESPACE DES ARTS 5B Avenue Nicéphore Niépce Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Cochon d’Inde
L’événement Cochon d’Inde Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-06-24 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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