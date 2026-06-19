Cochon grillé de l’amicale des joueurs du RCENA Repas Musical Espalion
samedi 25 juillet 2026 · Espalion
Informations pratiques
Espalion
Cochon grillé de l’amicale des joueurs du RCENA Repas Musical
Foirail d’Espalion Espalion Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Les joueurs de rugby d’Espalion vous propose une soirée festive autour du traditionnel repas cochon grillé animé par une banda et suivi d’un concert
Les joueurs du Rugby Club Espalion Nord Aveyron vous invite à partager une soirée gourmande et musicale à l’ombre du foirail !
Dès 19h00 Apéritif animé par la banda et ouverture de la billetterie du repas
20h00 Début du repas Cochon grillé / Aligot
21h00 Concert
Ouvert à tous. .
Foirail d’Espalion Espalion 12500 Aveyron Occitanie
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English :
The Espalion rugby players invite you to a festive evening featuring the traditional roast pig dinner, with live music by a banda, followed by a concert
L’événement Cochon grillé de l’amicale des joueurs du RCENA Repas Musical Espalion a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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