Informations pratiques

Espalion

Cochon grillé de l’amicale des joueurs du RCENA Repas Musical

Foirail d’Espalion Espalion Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Les joueurs de rugby d’Espalion vous propose une soirée festive autour du traditionnel repas cochon grillé animé par une banda et suivi d’un concert

Les joueurs du Rugby Club Espalion Nord Aveyron vous invite à partager une soirée gourmande et musicale à l’ombre du foirail !

Dès 19h00 Apéritif animé par la banda et ouverture de la billetterie du repas

20h00 Début du repas Cochon grillé / Aligot

21h00 Concert

Ouvert à tous. .

Foirail d’Espalion Espalion 12500 Aveyron Occitanie

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English :

The Espalion rugby players invite you to a festive evening featuring the traditional roast pig dinner, with live music by a banda, followed by a concert

L’événement Cochon grillé de l’amicale des joueurs du RCENA Repas Musical Espalion a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)