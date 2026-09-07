Cocktail musical, Centre culturel Robert Delefosse, Wattignies

Informations pratiques

Cocktail musical 2 – 4 octobre Centre culturel Robert Delefosse Nord

Tarifs :

12€ – normal

7€ – réduits (enfants, demandeurs d’emploi, + 65 ans)

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T20:30:00+02:00 – 2026-10-02T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T16:30:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Le Cocktail musical revient pour sa 19e édition ! Trois soirées placées sous le signe de la musique, trois propositions, il y en aura pour tous les goûts !

Calo Story

Vendredi 2 octobre

⏰À 20h30

Avec CALO STORY, plongez dans l’univers musical de Calogero et retrouvez sur scène ses plus grands succès. Porté par cinq musiciens passionnés et une interprétation énergique et fidèle, ce tribute vous invite à revivre les chansons qui ont marqué plusieurs générations : En apesanteur, Face à lamer, Si seulement je pouvais lui manquer, Pomme C, Un jour au mauvais endroit… autant de titres incontournables qui résonnent encore aujourd’hui.

Entre émotion, puissance et partage, CALO STORY propose un spectacle vivant et généreux, pensé pour retrouver l’atmosphère et l’énergie des concerts de Calogero.

Un voyage musical entre nostalgie et énergie, à découvrir ou redécouvrir en live.

Hors forfait

Samedi 3 octobre

⏰À 20h30

Hors Forfait est un groupe tribute au groupe Téléphone, figure emblématique du rock français. Composé de cinq musiciens passionnés, le groupe propose un concert énergique, fidèle à l’esprit brut et sincère des grandes années de Téléphone.

Le répertoire inclut les titres incontournables comme Un autre monde, Cendrillon, New York avec toi, Hygiaphone, ainsi que plusieurs morceaux majeurs de Jean-Louis Aubert.

Hors Forfait, c’est avant tout le live, l’énergie et la connexion avec le public à travers un hommage authentique au groupe Téléphone.

The Swing Birds

Dimanche 4 octobre

⏰À 16h30

Trio de chanteuses jazz, The Swing Birds s’est créé grâce à la passion du chant et du Swing.

Elles se spécialisent dans la technique de la close harmony et reprennent un répertoire rendu célèbre par les Andrews Sisters, The Chordettes, etc … Elles incluent également des musiques modernes populaires arrangées dans des styles musicaux vintages.

Trois chanteuses , trois personnalités issues d’univers différents, unies par la passion du chant et du swing, et désireuses de partager cette passion avec le public.

Robes vintages, chorégraphies soignées, rythme jazz, harmonie, pour le plus grand plaisir de vos yeux et de vos oreilles… Elles seront accompagnées par leur trio jazz qui donnera encore plus de vie et de dynamisme à ce concert.

Tarifs :

12€ – normal

7€ – réduits (enfants, demandeurs d’emploi, + 65 ans)

Réservation obligatoire en ligne :

wattignies.notre-billetterie.com/billets?kld=2026 ou par téléphone : 03 20 95 45 71

Centre culturel Robert Delefosse Centre culturel Robert Delefosse Wattignies Wattignies 59139 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://wattignies.notre-billetterie.com/billets?kld=2026 »}]

Le Cocktail musical revient pour sa 19e édition ! Trois soirées placées sous le signe de la musique, trois propositions, il y en aura pour tous les goûts ! musique jazz

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