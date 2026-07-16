Cocodri Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) Freyming-Merlebach
jeudi 19 novembre 2026 · Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) · Freyming-Merlebach
Informations pratiques
Freyming-Merlebach
Cocodri
Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach Moselle
Tarif : – – EUR
18
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-11-19 20:00:00
fin : 2026-11-19 22:00:00
Date(s) :
2026-11-19
Entre la Loire et le Mississipi, entre bluegrass, beatbox et folk, parfois en français , parfois en anglais, le trio Cocodri (alligator en langue cajun), originaire du Pays d’Ancenis, surprend et va vous embarquer dans son univers.
Début 2024, Gaëtan (chant, guitare, percussions), Simon (chant, banjo, beatbox) et Jidé (chant, contrebasse, basse) ont mêlé leurs talents pour sortir leur premier album Station marécage (Label Maaula Records).
Placement libre assis / debout (assis non garanti).Tout public
18 .
Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 77 57
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English :
Somewhere between the Loire and the Mississippi, blending bluegrass, beatbox, and folk—sometimes in French, sometimes in English—the trio Cocodri (meaning “alligator” in Cajun), hailing from the Ancenis region, will surprise you and sweep you away into their world.
In early 2024, Gautan (vocals, guitar, percussion), Simon (vocals, banjo, beatbox), and Jidé (vocals, double bass, bass) joined forces to release their debut album, *Station marécage* (Maaula Records).
Unreserved seating/standing (seats not guaranteed).
L’événement Cocodri Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH
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