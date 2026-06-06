Cocy’parade – grande déambulation à vélo Borne pour déchets alimentaires – Marché Daumesnil PARIS

Le 20 juin, sur la place Félix Eboué, pleins d’activités vélo se tiendront toute la journée – organisées par les associations du REPAR (bourse aux vélos, ateliers de réparations, jeux, etc). Ca sera également le point de départ pour notre grande balade parisienne !

Rejoins-nous à 13:00 sur la place Félix Eboué, dans le 12ème arrondissement , si tu veux faire une vérification de l’état de ton vélo et le décorer . On aura en stock quelques éléments de déco, disponibles à prix libre (stickers, bombes de couleur, etc …).

, si tu veux faire une vérification de . On aura en stock quelques éléments de déco, disponibles à prix libre (stickers, bombes de couleur, etc …). Au plus tard, on t’attend à 14:30 pour le grand départ de la balade !

! Des jeux parsèmeront le parcours !

L’arrivée prévue est à 18:00 à Bercy Encore, dans le 12ème arrondissement.

Au programme : tous et toutes ensemble, on se promène à vélo et en musique dans le 12ème, on fait des arrêts avec des activités autour du vélo, on se lance dans une enquête vélo, et tout ça, en faisant plein de rencontres.

C’est un événement adapté aux familles ! Donc viens avec tes proches, tes ami’es, tes enfants. Pour les enfants néanmoins, c’est minimum 12 ans sauf s’iels sont sur un siège-enfant.

On compte sur toi pour venir avec un vélo en bon état, ou un vélib’ ! Si tu n’en as pas, signale le nous dans le formulaire et on te recontactera !

La réservation est obligatoire, car les places sont limitées ! Lien vers la billetterie.

Viens assister à la Cocy’Parade le 20 juin, une maxi-balade à vélo, ouverte pour aux familles, organisée par Cocyclette sur toute une après-midi !

Le samedi 20 juin 2026

de 13h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-20T16:00:00+02:00

fin : 2026-06-20T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-20T13:00:00+02:00_2026-06-20T18:00:00+02:00

Borne pour déchets alimentaires – Marché Daumesnil Place Félix Eboué 75012 PARIS

https://www.helloasso.com/associations/cocyclette/evenements/inscription-a-la-cocy-parade-de-l-association-cocyclette-1 +33667076907



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