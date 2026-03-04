Code ton jeu vidéo sur Scratch, Médiathèque George Sand, Le Pellerin
Code ton jeu vidéo sur Scratch 14 mars et 4 avril Médiathèque George Sand Loire-Atlantique
Sur inscription
Début : 2026-03-14T10:00:00+01:00 – 2026-03-14T12:00:00+01:00
Fin : 2026-04-04T10:00:00+02:00 – 2026-04-04T12:00:00+02:00
Vos deux passions sont la programmation informatique et le rétrogaming ? Quelle chance vous avez ! L’initiation à Scratch est de retour dans les Potins numériques.
Après le pong et le casse-brique, Marc, notre conseiller numérique vous propose de créer un nouveau jeu vidéo sur le logiciel Scratch lors des ateleliers du samadi 14 mars ou du samedi 4 avril.
Mais quel jeu vidéo ? Un peu de patience, chers geeks, ne dévoilons pas tout !
À partir de 10 ans.
Gratuit sur inscription.
Médiathèque George Sand Allée George Sand, Le Pellerin Le Pellerin 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire
