Code ton jeu vidéo sur Scratch, Médiathèque George Sand, Le Pellerin

Code ton jeu vidéo sur Scratch 14 mars et 4 avril Médiathèque George Sand Loire-Atlantique

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T10:00:00+01:00 – 2026-03-14T12:00:00+01:00

Fin : 2026-04-04T10:00:00+02:00 – 2026-04-04T12:00:00+02:00

Vos deux passions sont la programmation informatique et le rétrogaming ? Quelle chance vous avez ! L’initiation à Scratch est de retour dans les Potins numériques.

Après le pong et le casse-brique, Marc, notre conseiller numérique vous propose de créer un nouveau jeu vidéo sur le logiciel Scratch lors des ateleliers du samadi 14 mars ou du samedi 4 avril.

Mais quel jeu vidéo ? Un peu de patience, chers geeks, ne dévoilons pas tout !

À partir de 10 ans.

Gratuit sur inscription.

> Médiathèque George-Sand

Médiathèque George Sand Allée George Sand, Le Pellerin Le Pellerin 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-lepellerin.fr »}]

