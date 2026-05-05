Montpellier

CŒUR DE VILLE EN LUMIÈRES

centre ville Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12

fin : 2026-11-14

Date(s) :

2026-11-12

Organisé par la ville et la CCI Hérault, Cœur de Ville en Lumières se déroule dans le centre-ville du 12 au 14 novembre 2026 !

Les plus belles façades du patrimoine historique de l’Écusson sont mises en valeur par des jeux de lumière et de musique

Organisé par la ville et la CCI Hérault, Cœur de Ville en Lumières se déroule dans le centre-ville du 12 au 14 novembre 2026 !

Les plus belles façades du patrimoine historique de l’Écusson sont mises en valeur par des jeux de lumière et de musique

3 jours de spectacles, sons et lumières, une autre façon de découvrir le patrimoine, une grande fête gratuite et ouverte à tous. Découvrez des scénographies spectaculaires imaginées par des professionnels et des étudiants des écoles de Montpellier, sur des sites exceptionnels.

Au programme

► 7 sites emblématiques et patrimoniaux du cœur de ville accueillant les vidéo-mappings

► 3 lieux avec des structures lumineuses (créations étudiantes)

► 1 site Game zone avec la possibilité de jouer aux JV et des animations autour des jeux vidéo. (créations étudiantes).

Plus d’informations à venir .

centre ville Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

Organized by the city and the CCI Hérault, C?ur de Ville en Lumières takes place in the city center from November 12 to 14, 2026!

The most beautiful facades of the Écusson?s historic heritage are highlighted by light and music

L’événement CŒUR DE VILLE EN LUMIÈRES Montpellier a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT MONTPELLIER