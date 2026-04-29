Coeurs brisés en convalescence Anis Gras – le lieu de l’Autre Arcueil

Inspiré par les ex-votos des chapelles de l’adriatique (Croatie), Slobodan K. Bijeljac nous raconte des histoires d’amours de toutes sortes, aussi bien celles brisées nettes que les éternelles.

Exposition de collages de l’artiste peintre Slobodan K.Bijeljac.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h30 à 23h00

gratuit

Entrée en libre accès

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:30:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00

Anis Gras – le lieu de l’Autre 55 avenue Laplace 94110 Arcueil

Métro -> B : Laplace (Arcueil) (295m)

Bus -> 193323380 : Lénine (Arcueil) (98m)

Vélib -> Place de la vache noire (259.45m)

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