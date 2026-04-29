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Coeurs brisés en convalescence Anis Gras – le lieu de l’Autre Arcueil

Coeurs brisés en convalescence Anis Gras – le lieu de l’Autre Arcueil

Coeurs brisés en convalescence Anis Gras – le lieu de l’Autre Arcueil samedi 6 juin 2026.

Lieu : Anis Gras - le lieu de l'Autre

Adresse : 55 avenue Laplace

Ville : 94110 Arcueil

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : <p>Entrée en libre accès</p><p></p>

Inspiré par les ex-votos des chapelles de l’adriatique (Croatie), Slobodan K. Bijeljac nous raconte des histoires d’amours de toutes sortes, aussi bien celles brisées nettes que les éternelles.

Exposition de collages de l’artiste peintre Slobodan K.Bijeljac.
Le samedi 06 juin 2026
de 19h30 à 23h00
gratuit

Entrée en libre accès

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T19:30:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00

Anis Gras – le lieu de l’Autre 55 avenue Laplace  94110 Arcueil
Métro -> B : Laplace (Arcueil) (295m)
Bus -> 193323380 : Lénine (Arcueil) (98m)
Vélib -> Place de la vache noire (259.45m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://lelieudelautre.mapado.com/event/692922-libre-parole-cie-frangines-on-ne-parlera-pas-de-la-guerre-dalgerie +33149120329 reservation@lelieudelautre.com https://www.facebook.com/AnisGrasLeLieuDeLautre?locale=fr_FR https://www.facebook.com/AnisGrasLeLieuDeLautre?locale=fr_FR


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