Coeurs brisés en convalescence Anis Gras – le lieu de l’Autre Arcueil
Coeurs brisés en convalescence Anis Gras – le lieu de l’Autre Arcueil samedi 6 juin 2026.
Inspiré par les ex-votos des chapelles de l’adriatique (Croatie), Slobodan K. Bijeljac nous raconte des histoires d’amours de toutes sortes, aussi bien celles brisées nettes que les éternelles.
Exposition de collages de l’artiste peintre Slobodan K.Bijeljac.
Le samedi 06 juin 2026
de 19h30 à 23h00
gratuit
Entrée en libre accès
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T19:30:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00
Anis Gras – le lieu de l’Autre 55 avenue Laplace 94110 Arcueil
Métro -> B : Laplace (Arcueil) (295m)
Bus -> 193323380 : Lénine (Arcueil) (98m)
Vélib -> Place de la vache noire (259.45m)
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