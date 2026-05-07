Fin de banlieue(s) – Une archive sentimentale Anis Gras – le lieu de l’Autre Arcueil

Depuis six ans Isabelle Massenet arpente la banlieue sud, à pied, depuis Cachan. Émue par l’ampleur, la rapidité et la violence des transformations urbaines en cours, elle a entrepris de peindre les bâtiments plus ou moins anciens, petits ou grands, croisés en chemin et de collectionner des histoires de banlieue. Réunis dans un meuble bibliothèque, peintures, cartes, livres et documents divers composent une manière d’archive — sentimentale et fragmentaire — mais qui ambitionne, malgré tout, de donner une image sensible de la diversité qui disparaît, effacée par les chantiers du Grand Paris et la densification métropolitaine.

Archive — sentimentale et fragmentaire — qui raconte la rapidité et la violence des transformations urbaines

Le samedi 06 juin 2026

de 19h30 à 23h00

gratuit

Entrée en libre accès

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:30:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00

Anis Gras – le lieu de l’Autre 55 avenue Laplace 94110 Arcueil

Métro -> B : Laplace (Arcueil) (295m)

Bus -> 193323380 : Lénine (Arcueil) (98m)

Vélib -> Place de la vache noire (259.45m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://lelieudelautre.mapado.com/event/692922-libre-parole-cie-frangines-on-ne-parlera-pas-de-la-guerre-dalgerie +33149120329 reservation@lelieudelautre.com https://www.facebook.com/AnisGrasLeLieuDeLautre?locale=fr_FR https://www.facebook.com/AnisGrasLeLieuDeLautre?locale=fr_FR



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