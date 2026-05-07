Fin de banlieue(s) – Une archive sentimentale Anis Gras – le lieu de l’Autre Arcueil
Fin de banlieue(s) – Une archive sentimentale Anis Gras – le lieu de l’Autre Arcueil samedi 6 juin 2026.
Depuis six ans Isabelle Massenet arpente la banlieue sud, à pied, depuis Cachan. Émue par l’ampleur, la rapidité et la violence des transformations urbaines en cours, elle a entrepris de peindre les bâtiments plus ou moins anciens, petits ou grands, croisés en chemin et de collectionner des histoires de banlieue. Réunis dans un meuble bibliothèque, peintures, cartes, livres et documents divers composent une manière d’archive — sentimentale et fragmentaire — mais qui ambitionne, malgré tout, de donner une image sensible de la diversité qui disparaît, effacée par les chantiers du Grand Paris et la densification métropolitaine.
Archive — sentimentale et fragmentaire — qui raconte la rapidité et la violence des transformations urbaines
Le samedi 06 juin 2026
de 19h30 à 23h00
gratuit
Entrée en libre accès
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T19:30:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00
Anis Gras – le lieu de l’Autre 55 avenue Laplace 94110 Arcueil
Métro -> B : Laplace (Arcueil) (295m)
Bus -> 193323380 : Lénine (Arcueil) (98m)
Vélib -> Place de la vache noire (259.45m)
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