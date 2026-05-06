De coeur à coeurs (correspondances photographiques joyeuses & spontanées) Anis Gras – le lieu de l’Autre Arcueil
De coeur à coeurs (correspondances photographiques joyeuses & spontanées) Anis Gras – le lieu de l’Autre Arcueil samedi 6 juin 2026.
Quand on commence à s’arrêter sur des formes de coeurs et à
les observer vraiment, on se rend compte que le quotidien en est
peuplé. En réunissant leurs « coeurs » dans une
projection commune, ces 3 artistes vous invitent à découvrir leurs
collections et peut-être vous donner envie de démarrer la votre.
Exposition de photographies qui réuni les cœurs qui nous accompagne dans notre quotidien
Le samedi 06 juin 2026
de 19h30 à 23h00
gratuit
Entrée en libre accès
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T19:30:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00
Anis Gras – le lieu de l’Autre 55 avenue Laplace 94110 Arcueil
Métro -> B : Laplace (Arcueil) (295m)
Bus -> 193323380 : Lénine (Arcueil) (98m)
Vélib -> Place de la vache noire (259.45m)
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