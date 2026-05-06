De coeur à coeurs (correspondances photographiques joyeuses & spontanées) Anis Gras – le lieu de l’Autre Arcueil

Quand on commence à s’arrêter sur des formes de coeurs et à

les observer vraiment, on se rend compte que le quotidien en est

peuplé. En réunissant leurs « coeurs » dans une

projection commune, ces 3 artistes vous invitent à découvrir leurs

collections et peut-être vous donner envie de démarrer la votre.

Exposition de photographies qui réuni les cœurs qui nous accompagne dans notre quotidien

Le samedi 06 juin 2026

de 19h30 à 23h00

gratuit

Entrée en libre accès

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:30:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00

Anis Gras – le lieu de l’Autre 55 avenue Laplace 94110 Arcueil

Métro -> B : Laplace (Arcueil) (295m)

Bus -> 193323380 : Lénine (Arcueil) (98m)

Vélib -> Place de la vache noire (259.45m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://lelieudelautre.mapado.com/event/692922-libre-parole-cie-frangines-on-ne-parlera-pas-de-la-guerre-dalgerie +33149120329 reservation@lelieudelautre.com https://www.facebook.com/AnisGrasLeLieuDeLautre?locale=fr_FR https://www.facebook.com/AnisGrasLeLieuDeLautre?locale=fr_FR



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