Frangines : on ne parlera pas de la guerre d’Algérie Anis Gras – le lieu de l’Autre Arcueil
Frangines : on ne parlera pas de la guerre d’Algérie Anis Gras – le lieu de l’Autre Arcueil samedi 6 juin 2026.
Seule en scène, Fatima Soualhia Manet incarne deux vies : la sienne et celle de sa « frangine », l’autrice Fanny Mentré. Nées de parents Algériens pour l’une, Français pour l’autre, elles ne sont pas du même sang, mais se sont choisies. Comment fuir le chaos et la violence des héritages pour se construire un regard neuf ? Dans ce voyage autobiographique, avec humour et acuité, Fatima convoque les fantômes de l’enfance, les traumatismes et les joies des décennies successives, et déploie l’imaginaire de femmes éprises de liberté.
Un spectacle de Libre Parole Cie.
Un voyage autobiographique, avec humour et acuité qui convoque les fantômes de l’enfance, les traumatismes et les joies des décennies successives, et déploie l’imaginaire de femmes éprises de liberté.
Le samedi 06 juin 2026
de 19h30 à 20h45
gratuit
Entrée libre avec réservation
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-06T23:45:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T19:30:00+02:00_2026-06-06T20:45:00+02:00
Anis Gras – le lieu de l’Autre 55 avenue Laplace 94110 Arcueil
Métro -> B : Laplace (Arcueil) (295m)
Bus -> 193323380 : Lénine (Arcueil) (98m)
Vélib -> Place de la vache noire (259.45m)
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