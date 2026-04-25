Frangines : on ne parlera pas de la guerre d’Algérie Anis Gras – le lieu de l’Autre Arcueil

Seule en scène, Fatima Soualhia Manet incarne deux vies : la sienne et celle de sa « frangine », l’autrice Fanny Mentré. Nées de parents Algériens pour l’une, Français pour l’autre, elles ne sont pas du même sang, mais se sont choisies. Comment fuir le chaos et la violence des héritages pour se construire un regard neuf ? Dans ce voyage autobiographique, avec humour et acuité, Fatima convoque les fantômes de l’enfance, les traumatismes et les joies des décennies successives, et déploie l’imaginaire de femmes éprises de liberté.

Un spectacle de Libre Parole Cie.

Un voyage autobiographique, avec humour et acuité qui convoque les fantômes de l’enfance, les traumatismes et les joies des décennies successives, et déploie l’imaginaire de femmes éprises de liberté.

Le samedi 06 juin 2026

de 19h30 à 20h45

gratuit

Entrée libre avec réservation

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-06T23:45:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:30:00+02:00_2026-06-06T20:45:00+02:00

Anis Gras – le lieu de l’Autre 55 avenue Laplace 94110 Arcueil

Métro -> B : Laplace (Arcueil) (295m)

Bus -> 193323380 : Lénine (Arcueil) (98m)

Vélib -> Place de la vache noire (259.45m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://lelieudelautre.mapado.com/event/692922-libre-parole-cie-frangines-on-ne-parlera-pas-de-la-guerre-dalgerie +33149120329 reservation@lelieudelautre.com https://www.facebook.com/AnisGrasLeLieuDeLautre?locale=fr_FR https://www.facebook.com/AnisGrasLeLieuDeLautre?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu Anis Gras – le lieu de l’Autre et trouvez le meilleur itinéraire

