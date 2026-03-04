Coffee Show : un rendez-vous pour célébrer la culture café à Darwin., Darwin Éco-système, Bordeaux

Coffee Show : un rendez-vous pour célébrer la culture café à Darwin. 7 et 8 mars Darwin Éco-système Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T10:00:00+01:00 – 2026-03-07T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T10:00:00+01:00 – 2026-03-08T18:00:00+01:00

La Coffee Week mettra à l’honneur les acteurs locaux du café de spécialité. L’idée est simple : pousser la porte d’adresses indépendantes, découvrir des méthodes d’extraction alternatives et mieux comprendre ce qui se cache derrière une tasse bien travaillée.

Coffee Show : le temps fort à Darwin

Le Collectif Café et le Bordeaux Coffee Social Club vous donnent rendez-vous pour un week-end 100 % café. Venez plonger dans l’univers du café de spécialité : dégustations, tables rondes et championnats au programme.

Un festival ouvert à toutes et à tous pour célébrer le café sous toutes ses formes !

Festival Zéro/Low Déchet – N’oubliez pas d’apporter votre tasse.

Un mouvement national

Le Bordeaux Coffee Social Club, association bordelaise qui rassemble des coffee shops, baristas et autres passionnés de café lance cette première édition en partenariat avec le Collectif Café (syndicat des torréfacteurs français). L’objectif est de mettre en lumière un savoir-faire en plein essor. À Bordeaux, où les coffee shops se multiplient depuis quelques années, l’événement vient confirmer que la ville s’impose comme une place forte du café de spécialité.

Darwin Éco-système 87 quai des queyries Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine

Torréfacteurs, coffee shops, baristas et passionnés réunis autour d’un même lieu. Dégustations, ateliers, discussions, compétitions, coffee cocktails. café festival

