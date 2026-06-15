Cognac Streets | Cognac Blues Passions Château de Cognac Cognac
Cognac Streets | Cognac Blues Passions Château de Cognac Cognac samedi 4 juillet 2026.
Cognac
Cognac Streets | Cognac Blues Passions
Château de Cognac 127 boulevard Denfert Rochereau Cognac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 19:15:00
fin : 2026-07-04 20:15:00
Date(s) :
2026-07-04
Dans le cadre du festival Cognac Blues Passions, la programmation Cognac Streets s’installe au bar du LYS pour une expérience musicale intimiste dans un cadre majestueux.
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Château de Cognac 127 boulevard Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 11 81
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English :
As part of the Cognac Blues Passions festival, the Cognac Streets lineup is taking over the LYS bar for an intimate musical experience in a majestic setting.
L’événement Cognac Streets | Cognac Blues Passions Cognac a été mis à jour le 2026-06-15 par Destination Cognac
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