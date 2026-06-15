Cognac Streets | Cognac Blues Passions Château de Cognac Cognac

Cognac

Cognac Streets | Cognac Blues Passions

Château de Cognac 127 boulevard Denfert Rochereau Cognac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:15:00

fin : 2026-07-04 20:15:00

Date(s) :

2026-07-04

Dans le cadre du festival Cognac Blues Passions, la programmation Cognac Streets s’installe au bar du LYS pour une expérience musicale intimiste dans un cadre majestueux.

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Château de Cognac 127 boulevard Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 11 81

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English :

As part of the Cognac Blues Passions festival, the Cognac Streets lineup is taking over the LYS bar for an intimate musical experience in a majestic setting.

L’événement Cognac Streets | Cognac Blues Passions Cognac a été mis à jour le 2026-06-15 par Destination Cognac