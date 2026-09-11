Coin Joli : Le Jardin de la Limonaderie, 256 route Gabriel Macé, 97400, Saint-Denis
samedi 19 septembre 2026 · 256 route Gabriel Macé, 97400 · Saint-Denis
Informations pratiques
Coin Joli : Le Jardin de la Limonaderie Samedi 19 septembre, 09h00, 18h00 256 route Gabriel Macé, 97400 La Réunion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T07:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Le Jardin de la Limonaderie (association AJADE, visite guidée) / Théâtre en jardin avec l’association Nouveaux Territoires (représentation)
Quand : Samedi (9h-16h) Théatre à partir de 18h.
Mode : Visite guidée du Jardin Coin Joli et Dégustation et échange de recettes dans la Baraque à tisane / Jocelyn Mohit : 0692868777
Le jardin de la limonaderie ouvre ses portes pour accueillir les visiteurs dans ce cœur historique du quartier de la Bretagne. L’association AJADE propose une découverte historique de ce site qui a accueilli une des limonaderies de Saint-Denis. Transformé en jardin collectif, le lieu permet une médiation autour des savoirs faires récoltés et partagés par le biais de l’association.
Une pièce de théâtre se déroule en début de soirée (18h) et permet la restitution du travail effectué par l’association Nouveaux Territoires (basée au Camélias) avec des enfants des quartiers de Montgaillard, des Camélias et du Moufia.
256 route Gabriel Macé, 97400 256 route Gabriel Macé Saint-Denis 97492 La Réunion La Réunion
Le Jardin de la Limonaderie (association AJADE, visite guidée) / Théâtre en jardin avec l’association Nouveaux Territoires (représentation)
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