Merci d’être venu, L’Ecran, Saint-Denis

Informations pratiques

Merci d’être venu Dimanche 13 septembre, 16h00 L’Ecran Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:22:00+02:00

Fin : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:22:00+02:00

L’Ecran 14 passage de l’Aqueduc, Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Ile-de-France http://www.lecranstdenis.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0907#showmovie?id=VOCV6 »}]

Retour de cannes – Dernier épisode du journal filmé d’Alain Cavalier. « Le Filmeur » retrace sa vie depuis « Pater » : L’approche de la mort et la beauté de la vie, humaine comme animale, s’entremêlent…