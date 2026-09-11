Adieu Philippine, L’Ecran, Saint-Denis

Informations pratiques

Adieu Philippine Lundi 14 septembre, 20h30 L’Ecran Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-14T20:30:00+02:00 – 2026-09-14T22:16:00+02:00

Fin : 2026-09-14T20:30:00+02:00 – 2026-09-14T22:16:00+02:00

L’Ecran 14 passage de l’Aqueduc, Saint-Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Ile-de-France http://www.lecranstdenis.org [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0907#showmovie?id=OUSES »}]

Lundi’spensable – Paris, 1960. Michel doit bientôt partir en Algérie pour faire son service. En attendant, il travaille comme machiniste à la télévision, ce qui lui permet de faire croire aux fille…