La Rentrée du numérique 2026 de Plaine Commune, Plaine Commune, Saint-Denis
mardi 15 septembre 2026 · Plaine Commune · Saint-Denis
Informations pratiques
La Rentrée du numérique 2026 de Plaine Commune 15 – 29 septembre Plaine Commune Seine-Saint-Denis
Gratuit, sur inscription, évènement dédié aux TPE/PME/auto-entreprises du territoire de Plaine Commune (Saint Denis, Saint Ouen, Aubervilliers, La Courneuve, Stains, Pierrefitte, Epinay, Villetaneuse)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T09:30:00+02:00 – 2026-09-15T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-29T17:00:00+02:00 – 2026-09-29T19:00:00+02:00
Rentrée du Numérique 2026 de Plaine Commune : passez à l’IA !
Vous êtes une TPE, PME, commerçant.es ou auto-entrepreneur·e du territoire de Plaine Commune et vous souhaitez gagner du temps, simplifier votre quotidien et développer votre activité grâce à l’IA ? La Rentrée du Numérique 2026 de Plaine Commune est faite pour vous !
Du 15 au 29 septembre 2026, la Maison de l’Emploi de Plaine Commune et ses partenaires vous proposent des ateliers gratuits et pratiques pour apprendre à utiliser l’IA concrètement dans votre activité.
Au programme :
• Comprendre simplement l’IA générative et ses usages
• Identifier les outils adaptés à votre métier
• Créer des contenus, devis, emails et comptes rendus
• Automatiser les tâches répétitives et gagner du temps
• Booster votre prospection et vos relances commerciales
• Améliorer et personnaliser vos échanges avec vos clients
• Découvrir les agents IA et simplifier certaines tâches du quotidien
À la clé : une vision claire, réaliste et motivante de l’IA, avec des outils et méthodes immédiatement exploitables !
Du 15 au 29 septembre
️ Tous les ateliers sont gratuits, sur inscription.
Découvrez le programme complet au lien ci-dessous:
https://drive.google.com/file/d/1stwuLbXfgjpU3Uit03aLKk_ET2dXHlS4/view?usp=sharing
Scannez le QR code sur le programme pour vous inscrire. En cas de problèmes, retrouvez le lien d’inscription ci-dessous:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeoIaOR_7HGpLMh7E7ptLINqo8tzPYiHLf8VxoGh3AUmravg/viewform?usp=preview
Nous avons hâte de vous retrouver pour cette nouvelle édition de la Rentrée du Numérique !
La Maison de l’Emploi de Plaine Commune
Plaine Commune 21 Avenue Jules Rimet Saint-Denis 93200 Franc-Moisin – Bel-Air – Stade de France Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeoIaOR_7HGpLMh7E7ptLINqo8tzPYiHLf8VxoGh3AUmravg/viewform?usp=preview »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « html »: «
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Du 15 au 29 septembre, la Maison de l’Emploi de Plaine Commune propose des ateliers pratiques et gratuits à l’usage de l’IA pour les TPE/PME/commerçants du territoire ! TPE PME
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