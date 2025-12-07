COL’ ATTITUDE LA PLANCHE DES BELLES FILLES Mairie de Plancher-les-Mines Plancher-les-Mines
COL’ ATTITUDE LA PLANCHE DES BELLES FILLES Mairie de Plancher-les-Mines Plancher-les-Mines dimanche 5 juillet 2026.
Plancher-les-Mines
COL’ ATTITUDE LA PLANCHE DES BELLES FILLES
Mairie de Plancher-les-Mines 5 Place de l’Hôtel-de-Ville Plancher-les-Mines Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:00:00
fin : 2026-07-05 12:00:00
Date(s) :
2026-07-05
En 2026, Col’Attitude revient pour une 5e édition avec 11 défis à relever pour les cyclistes ! La montée de La Planche des Belles Filles dans les Vosges du Sud aura lieu le dimanche 5 juillet, de 8h à 12h.
Le temps d’une matinée, la montée sera exceptionnellement fermée à la circulation et réservée uniquement à ceux qui souhaitent effectuer l’ascension de La Planche à vélo. Ravitaillement à l’arrivée.
La participation des enfants de moins de 14 ans à cet évènement est déconseillée compte-tenu du caractère très sélectif de cette ascension. .
Mairie de Plancher-les-Mines 5 Place de l’Hôtel-de-Ville Plancher-les-Mines 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 50 82 contact@ronchamptourisme.com
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English : COL’ ATTITUDE LA PLANCHE DES BELLES FILLES
L’événement COL’ ATTITUDE LA PLANCHE DES BELLES FILLES Plancher-les-Mines a été mis à jour le 2026-06-12 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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