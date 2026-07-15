Informations pratiques

Les Allues

Col de la Loze Challenge

Brides-les-Bains Les Allues Savoie

Tarif : 15 – 15 – 70 EUR

117km 70€

53km 50€

46km 50€

30km 15€

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Participez à la grande fête du vélo au départ de Brides-les-Bains Relevez, le grand défi sur l’un des 4 parcours 117 km 53 km 46 km 30 km. Plusieurs d’entre eux passent par le célèbre col de la Loze, reste à choisir par quel côté le gravir !

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Brides-les-Bains Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 00 50 90 contact@sportsmeribel.fr

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English : Col de la Loze Challenge

Take part in the great cycling festival starting from Brides-les-Bains: take up the great challenge on one of the 4 routes: 117 km 53 km 46 km 30 km. Several of them pass over the famous Col de la Loze, so you just have to decide which side to climb!

L’événement Col de la Loze Challenge Les Allues a été mis à jour le 2026-07-08 par Méribel Tourisme