Diffusion du match pour la 3° place de la Coupe du Monde FIFA 2026 Les Allues
dimanche 19 juillet 2026 · Les Allues
Informations pratiques
Les Allues
Diffusion du match pour la 3° place de la Coupe du Monde FIFA 2026
Bar / Pub le Rambler Méribel Mottaret Les Allues Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 23:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le match pour la troisième place de la coupe du monde 2026 de football sera diffusé sur 3 écrans dont un géant.
Qui finira sur la troisième marche du podium? A suivre au Rambler!
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Bar / Pub le Rambler Méribel Mottaret Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 04 06 10
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English : 2026 FIFA World Cup Third-Place Match Screening
The third-place match of the 2026 FIFA World Cup will be shown live on 3 screens, including a giant screen.
Who will take the final spot on the podium? Find out at Le Rambler!
L’événement Diffusion du match pour la 3° place de la Coupe du Monde FIFA 2026 Les Allues a été mis à jour le 2026-07-03 par Méribel Tourisme
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