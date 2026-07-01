Informations pratiques

Les Allues

Diffusion du match pour la 3° place de la Coupe du Monde FIFA 2026

Bar / Pub le Rambler Méribel Mottaret Les Allues Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 23:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le match pour la troisième place de la coupe du monde 2026 de football sera diffusé sur 3 écrans dont un géant.

Qui finira sur la troisième marche du podium? A suivre au Rambler!

.

Bar / Pub le Rambler Méribel Mottaret Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 04 06 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 2026 FIFA World Cup Third-Place Match Screening

The third-place match of the 2026 FIFA World Cup will be shown live on 3 screens, including a giant screen.

Who will take the final spot on the podium? Find out at Le Rambler!

L’événement Diffusion du match pour la 3° place de la Coupe du Monde FIFA 2026 Les Allues a été mis à jour le 2026-07-03 par Méribel Tourisme