Festival d’astronomie planétarium Auditorium Les Allues

Les Allues

Festival d’astronomie planétarium

Auditorium 27 place Maurice Front Auditorium Les Allues Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-05

Immersion au cœur du ciel étoilé.

Bons moments en famille garantis.

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Auditorium 27 place Maurice Front Auditorium Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 60 01 info@meribel.net

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English : Astronomy festival: planetarium

Immerse yourself in the starry sky.

Family fun guaranteed.

L’événement Festival d’astronomie planétarium Les Allues a été mis à jour le 2026-04-29 par Méribel Tourisme