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Festival d’astronomie planétarium Auditorium Les Allues

Festival d’astronomie planétarium Auditorium Les Allues mercredi 5 août 2026.

Lieu : Auditorium

Adresse : 27 place Maurice Front Auditorium

Ville : 73550 Les Allues

Département : Savoie

Début : mercredi 5 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Tarif :

Les Allues

Festival d’astronomie planétarium

Auditorium 27 place Maurice Front Auditorium Les Allues Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-05

Immersion au cœur du ciel étoilé.
Bons moments en famille garantis.
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Auditorium 27 place Maurice Front Auditorium Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 60 01  info@meribel.net

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English : Astronomy festival: planetarium

Immerse yourself in the starry sky.
Family fun guaranteed.

L’événement Festival d’astronomie planétarium Les Allues a été mis à jour le 2026-04-29 par Méribel Tourisme

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