Festival d’astronomie planétarium Auditorium Les Allues
Festival d’astronomie planétarium Auditorium Les Allues mercredi 5 août 2026.
Les Allues
Festival d’astronomie planétarium
Auditorium 27 place Maurice Front Auditorium Les Allues Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-05
Immersion au cœur du ciel étoilé.
Bons moments en famille garantis.
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Auditorium 27 place Maurice Front Auditorium Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 60 01 info@meribel.net
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English : Astronomy festival: planetarium
Immerse yourself in the starry sky.
Family fun guaranteed.
L’événement Festival d’astronomie planétarium Les Allues a été mis à jour le 2026-04-29 par Méribel Tourisme
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