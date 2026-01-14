Méribel FISE District Place de l’Office de Tourisme Les Allues
Début : 2026-07-28 14:00:00
fin : 2026-07-30 19:20:00
Date(s) :
2026-07-28
Assistez à des démonstrations spectaculaires de 4 riders professionnels en BMX sur une funbox et deux quarters freestyle. Laissez-vous tenter par les initiations encadrées par ces riders, le tout dans une ambiance festive.
Place de l’Office de Tourisme Méribel Mottaret Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 60 01 info@meribel.net
English : Méribel FISE District
Watch spectacular demonstrations by 4 professional BMX riders on a funbox and two freestyle quarters. You’ll also have the chance to take part in a series of introductory lessons led by these riders, all in a festive atmosphere.
