Méribel FISE District Place de l’Office de Tourisme Les Allues

Méribel FISE District

Place de l’Office de Tourisme Méribel Mottaret Les Allues Savoie

Début : 2026-07-28 14:00:00

fin : 2026-07-30 19:20:00

Date(s) :

2026-07-28

Assistez à des démonstrations spectaculaires de 4 riders professionnels en BMX sur une funbox et deux quarters freestyle​. Laissez-vous tenter par les initiations encadrées par ces riders, le tout dans une ambiance festive.

Place de l’Office de Tourisme Méribel Mottaret Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 60 01 info@meribel.net

English : Méribel FISE District

Watch spectacular demonstrations by 4 professional BMX riders on a funbox and two freestyle quarters. You’ll also have the chance to take part in a series of introductory lessons led by these riders, all in a festive atmosphere.

