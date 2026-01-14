Messe de la Fête à Fanfoué

Rue Saint Martin Les Allues Les Allues Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:00:00

fin : 2026-08-02 11:30:00

Date(s) :

2026-08-02

Messe de la Fête à Fanfoué à l’église Saint Martin des Allues.

Début de la messe à 10h puis procession à l’oratoire Sainte Appolonie.

.

Rue Saint Martin Les Allues Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 41 27 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fête à Fanfoué mass at Saint Martin des Allues church.

Mass begins at 10am, followed by a procession to the Sainte Appolonie oratory.

L’événement Messe de la Fête à Fanfoué Les Allues a été mis à jour le 2026-01-14 par Méribel Tourisme