Visite de l’église des Allues Les Allues

Visite de l’église des Allues

Eglise Saint-Martin Les Allues Savoie

Début : Samedi 2026-07-06 14:30:00

fin : 2026-08-28 18:30:00

2026-07-06

Visite guidée de l’eglise baroque des Allues. Architecture et art baroque, contexte historique européen et local, retables polychromes et dorés, peintures et fresques, les saints representés et leur histoire, les restaurations.

Eglise Saint-Martin Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 41 27 43

English : Visit the church in Les Allues

Guided tour of the baroque church in Les Allues. Architecture and Baroque art, local and European historical context, polychrome and gilded altarpieces, paintings and frescoes, saints and their history, restorations.

