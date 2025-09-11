Fête Nationale Les Allues
Fête Nationale Les Allues mardi 14 juillet 2026.
Les Allues
Fête Nationale
Les Allues Centre Les Allues Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:00:00
fin : 2026-07-14 01:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Le groupe La Fine Equipe animera le bal guinguette au cœur du village, avec restauration sur place. Le feu d’artifice sera tiré depuis le hameau du Villaret et visible depuis les Allues.
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Les Allues Centre Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 60 01 info@meribel.net
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English : Bastille Day
The group La Fine Equipe will host a guinguette ball in the heart of the village, with food and drink available on site. Fireworks will be fired from the hamlet of Villaret, visible from Les Allues.
L’événement Fête Nationale Les Allues a été mis à jour le 2025-09-11 par Méribel Tourisme
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