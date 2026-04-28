Festival d’astronomie soirée d’observation des étoiles Plateau de la Chaudanne Les Allues

Les Allues

Festival d’astronomie soirée d’observation des étoiles

Plateau de la Chaudanne Méribel Centre Les Allues Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 21:45:00

fin : 2026-08-06 23:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Plongez dans les étoiles lors de cette soirée d’observation du ciel avec un télescope professionnel, piloté par IA. Embarquez pour une balade cosmique dans la Voie lactée.

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Plateau de la Chaudanne Méribel Centre Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 60 01 info@meribel.net

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English : Astronomy Festival: stargazing evening

Immerse yourself in the stars during this evening of sky observation with a professional telescope, piloted by AI. Embark on a cosmic journey through the Milky Way.

L’événement Festival d’astronomie soirée d’observation des étoiles Les Allues a été mis à jour le 2026-04-28 par Méribel Tourisme