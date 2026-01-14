Festival d’astronomie Les Allues
Festival d’astronomie Les Allues mercredi 5 août 2026.
Festival d’astronomie
Les Allues Savoie
Début : Jeudi 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-06 23:00:00
2026-08-05
Retrouvez de nombreuses activités d’astronomie pour petits et grands dans le cadre de Festival d’astronomie à Méribel.
Les Allues 73550 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 08 60 01 info@meribel.net
English :
Enjoy a wide range of astronomy activities for young and old at the Méribel Astronomy Festival!
